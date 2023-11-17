Житель г. Петропавловска отравился угарным газом

В Петропавловске при пожаре спасатели эвакуировали тридцать человек, среди которых девять детей. Сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома по ул. Алтынсарина поступило на пульт «101» вечером 16 ноября. Угарным газом отравился 59-летний мужчина, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 7 кв.м. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

САНБЕТ ОМАРОВ, начальник караула ПЧ №3:

— Незамедлительно направлены 4 техники ПЧ № 3 и СПЧ №1. Было подано 2 ствола СПРУ. Одновременно спасено 10 человек, из них 4 детей. Эвакуировано 20 человек, из них 5 детей. Также из самой горящей квартиры было спасено 2 человека с помощью спасательных капюшонов.



Камилла Карим