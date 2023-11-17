Глава государства Касым-Жомарт Токаев распустил совет управления фонда «Самрук-Казына» под председательством Первого Президента Нурсултана Назарбаева

“Президент Республики Казахстан подписал закон о внесении изменений в закон о Фонде в части упразднения Совета по управлению Фондом. В законе РК от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния» статью 6-1 («Совет по управлению фондом») исключить”, — сообщили в пресс-службе Фонда «Самрук-Казына».

Отмечается, что Cовет по управлению Фондом — консультативно-совещательный орган, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда. Сегодня Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования». К слову в него входят и поправки в закон «О Фонде национального благосостояния», которые исключают Первого Президента Нурсултана Назарбаева из Совета по управлению фондом.