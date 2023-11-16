Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка»

Законопроект представил перед депутатами министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Глава государства поручил правительству принять меры по присоединению к Факультативному протоколу к процедуре уведомления «Конвенции о правах ребенка». С этой целью 7 февраля текущего года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель страны в организации подписал этот Факультативный протокол.

“В случае ратификации третьего Факультативного протокола наша страна завершит полное присоединение ко всем факультативным протоколам «Конвенции о правах ребенка», а каждый казахстанский ребенок получит возможность защищать свои права на международном уровне. Согласно Факультативному протоколу, дети и их законные представители вправе обращаться в Комитет ООН по правам ребенка через все внутренние правоохранительные органы на территории страны, в том числе в судах всех уровней, в случаях несогласия с принятым решением”, — пояснил министр просвещения.