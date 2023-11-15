Выставку в честь 100-летия со дня рождения первого министра обороны РК открыли в Петропавловске

В областном историко-краеведческом музее прошла выездная выставка «Герой в сердцах народа». Посвятили её 100-летию со дня рождения первого министра обороны РК, Героя Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова.

САГЫНДЫК САЛМУРЗИН, научный сотрудник областного музейного объединения:

— Такому великому человеку сегодня исполняется 100 лет. Это очень большое значение имеет для патриотического воспитания молодежи нашей. Именно сейчас необходимо это. Идет такая геополитика, идут войны, поэтому наша молодежь должна стремиться быть похожими на таких великих героев. Это непревзойденный человек, который в 20 лет стал Героем Советского Союза.

В зале много молодёжи. Пригласили и тех, кто был лично знаком с Сагадатом Нурмагамбетовым. Для Калиоллы Саутбекова он был как родной отец. Это человек, который всегда поддержит и протянет руку помощи, вспоминает военный комиссар. Знания и опыт, которые он получил от первого министра обороны, считает ценными.

КАЛИОЛЛА САУТБЕКОВ, военный комиссар, начальник управления по делам обороны г. Петропавловска:

— Цель и задачи едины: чтобы наш народ помнил о тех воинах, которые провели 41-е — 45-е годы. Он непосредственное участие принимал и получил звание Героя Советского Союза. В дальнейшем он продолжал служить. Не было ни одного дня, чтобы он не служил. Служил в Казахстане 30 лет. Он ни одного офицера, солдата не забывал, которых он на должности ставил. Знал каждого по фамилии и семейное положение.

На выставке представили личные вещи Сагадата Нурмагамбетова, ранее не публиковавшиеся фотографии, документы и другие экспонаты. Выставку «Герой в сердцах народа» проведут в 10 городах Казахстана.

Валерия Сиваш