Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности судебной системы.

Асламбек Мергалиев сообщил о ходе исполнения поручения Президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. По итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат Парламента положительную оценку получила модель, предполагающая учреждение в столице трех кассационных судов. Верховный суд предлагает упразднить институт предварительного рассмотрения, применять «сплошную кассацию», установить «разумный срок» рассмотрения, не превышающий 6 месяцев, а также проводить судебный процесс с обязательным участием сторон.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Председатель Верховного суда рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.