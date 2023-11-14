Житель Петропавловска воспользовался господдержкой и открыл столярный цех

Производством изделий из дерева занимается Кенжебек Танатов. В этом году парень открыл столярный цех. Сувениры, вывески — ассортимент большой. Обычное увлечение переросло в источник дохода. Обработкой дерева занимается с 2020 года. И надо сказать, изделия пользуются спросом. Отличное качество, интересный дизайн и доступная цена, что немаловажно. Цены варьируются от 1500 до 30 000 тенге.

КЕНЖЕБЕК ТАНАТОВ, предприниматель:

— Я начинал с одним станком, получил грант от государства и приобрел первый лазерный станок. Начал работать с мелких изделий, подарочные сувениры изготавливал. После этого понемногу начал еще принимать участие в различных государственных грантах и выиграл 5 млн. Потом приобрел еще новые аппараты. Потом началось расширение. Открыл офис и в этом году летом этот цех. Благодаря господдержке я расширяю свой бизнес.

Недавно на пополнение обортных средств мастер по дереву взял кредит от фонда «DAMU». Сумма — 1,3 млн тенге на 24 месяца под 6%. С расширением производства трудоустроено 5 человек. Мурагер Шарипов в мастерской работает год. За это время парень обучился всем тонкостям этого ремесла. При работе с деревом важно учитывать всё. Считает, что самый главный критерий — качество.

МУРАГЕР ШАРИПОВ:

— Год я работаю на данном предприятии. Все нравится. График работы с 9.00 до 18:00. Зарплату выплачивают каждый месяц стабильно, 200 тысяч тенге. В день принимаем от 6 до 8 заказов.

За 10 месяцев в филиале фонде «DAMU» по линии субсидирования поддержали 245 проектов на сумму почти 30 млрд тенге, по инструменту гарантирования — 180 проектов почти на 9 млрд тенге.

АСЕЛЬ СЫЗДЫКОВА, главный менеджер по продвижению программ филиала фонда «DAMU»:

— У нас есть 4 основных инструмента по поддержке бизнеса. 1 инструмент — это субсидирование. Зачастую банки второго уровня одобряют кредиты от 20%, фонд «DAMU» снижает эту ставку до 7-8 %. Следующий инструмент поддержки — это гарантирование, то есть когда предприниматель сталкивается с ситуацией, когда собственных залогов у него не достаточно для получения бизнес-кредита, и тогда фонд «DAMU» оказывает гарантию бесплатно до 85% от суммы кредита. Третий инструмент поддержки для предпринимателей, работающих в сфере производства обрабатывающей промышленности, — разработана программа «DAMU өндіріс». По ней ставка для предпринимателей составляет 6% .

Больше всего заявок в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, торговли. Чаще всего за поддержкой обращаются предприниматели из Петропавловска, районов имени Г. Мусрепова и Кызылжарского.

Камилла Карим