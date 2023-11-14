В Петропавловске водитель маршрутки сбил пешехода

Во вторник утром в полицию поступило сообщение, что возле дома № 5П по улице Кизатова произошло дорожно-транспортное происшествие. 55-летний водитель маршрутки допустил наезд на 53-летнюю женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей первую медицинскую помощь, после чего её госпитализировали в больницу. Водитель автобуса направлен на медицинское освидетельствование. Предварительно — трезв. По факту ДТП ведется сбор материала для принятия процессуального решения.



Камилла Карим