В микрорайоне «Береке» возводят школу на 300 мест для детей с особыми потребностями

В Северо-Казахстанской области более четырех тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Около половины из них получают знания в 269 общеобразовательных школах со специальными условиями.

ЕЛЕНА БАЛТИНА, методист Центра методической работы и информационных технологий:

— С 2020 ведется сопровождение детей с ограниченными возможностями, с нарушением поведения педагогами-ассистентами. По состоянию на 14 ноября текущего года 142 педагога-ассистента осуществляют свою деятельность. Родители вправе выбрать инклюзивную форму обучения своего ребенка. Сегодня в инклюзивных школах обучаются 2 142 ребенка.

Образовательное учреждение в микрорайоне «Береке» предназначено для детей с нарушениями интеллекта. Половину мест займут учащиеся школы № 2, которые сейчас посещают инклюзивные классы.

АРЫСТАН КАЙРЖАН, и.о. начальника управления строительства СКО:

— Объект планируется завершить в мае 2024 года. Стоимость проекта составляет 1 миллиард 850 миллионов тенге. Строительством занимается местная компания «Зерттеу СК». На сегодня задействовано на объекте более 60 рабочих.

В школе-интернате также будет 50 спальных мест. Для детей предусмотрен актовый и спортивный залы, теплица для занятий по озеленению. Всего в Петропавловске будет четыре учебных заведения для ребят с особыми образовательными потребностями. В прошлом году Касым — Жомарт Токаев предложил направлять конфискованные у коррумпированных чиновников средства на строительство школ. Проект получил название «Комфортная школа». Теперь такая практика применяется во многих регионах страны. По словам Президента, каждый ребенок должен иметь достойные условия для обучения.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: Президент Республики Казахстан:

— Качество среднего образования — еще одно важное условие становления успешной нации. Мы создадим условия для обучения 800 тысяч детей в современной школе до 2025 года. Таким образом мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающей в три смены.

Анна Богословская