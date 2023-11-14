14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

Многопрофильная областная больница — единственная в нашем регионе, где можно пройти лечение больным сахарным диабетом. В СКО такой диагноз стоит более чем у 20-ти тысяч человек. Большинство пациентов страдают сахарным диабетом второго типа.

ТАТЬЯНА ЧИПОШИНА, заведующая отделением эндокринологии многопрофильной областной больницы:

— Мы говорим не только о статистике, не только о количестве больных диабетом, мы говорим и о том, что необходимо профилактировать это заболевание, чтобы не было тяжелых осложнений сахарного диабета. Работают большие программы скрининга, которые помогают выявлять больных на более ранних стадиях. Это прекрасное введение государства, потому что при более раннем выявлении диабета мы ожидаем меньших осложнений этого заболевания.

Бибигуль Аубакирова узнала о своем диагнозе десять лет назад. Новость настолько ее поразила, что за первый месяц своей осведомленности женщина похудела на семь килограммов. Но Бибигуль не унывает и не дает расслабляться соседкам по палате. Она считает, что самое главное — придерживаться рекомендаций врача и вести активный образ жизни.

БИБИГУЛЬ АУБАКИРОВА:

— Поначалу это был шок, но мы не считаем себя больными, продолжаем также двигаться, также работаем, не сидим на месте. Также работаем и не ощущаем, лишь бы последствия не ударили. Благо, что о нас заботятся, два раза в год мы ложимся в это отделение.

Просвещением занимаются и студенты нашего университета. Они ведут уроки в школе сахарного диабета. Будущие врачи объясняют, что представляет из себя это заболевание, как оно возникает и чем грозит. А самое главное — что нужно делать, когда диагноз уже стоит.

В завершение встречи студенты показали, как правильно пользоваться приборами для измерения уровня глюкозы в крови, а пациенты узнали свои утренние показатели.

Анна Богословская