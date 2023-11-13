Заместитель главного инженера Национального ядерного центра высказал мнение относительно возможных экологических последствий строительства АЭС

Ученый и заместитель главного инженера Национального ядерного центра Денис Зарва высказал мнение относительно возможных экологических последствий строительства атомной электростанции на озере Балхаш.

По его словам, влияние АЭС на экосистему будет минимальным, учитывая, что атомные станции не выбрасывают вредные вещества в атмосферу, в отличие от тепловых электростанций. Зарва также подчеркнул, что при использовании атомной энергии радиоактивный фон в окрестностях станции остается на природном уровне. Относительно водоемов, ученый пояснил, что проекты реакторов включают в себя водо-водяные двухконтурные системы, где вода не попадает в водоем и не воздействует на него.

Зарва также ответил на вопрос об обмелении озера Балхаш, утверждая, что потери воды при эксплуатации двух энергоблоков составят всего 0,3% от естественного испарения озера, что считается незначительным.