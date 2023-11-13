Глава Министерства национальной экономики Казахстана провел встречу с делегацией Международного валютного фонда (МВФ)

На встрече обсуждались перспективы экономического развития страны, а также реформы, внедренные в новые проекты Бюджетного и Налогового кодексов. По словам Алибека Куантырова, ожидаемый рост экономики на 6% и удвоение объема ВВП к 2029 году будут достигнуты в первую очередь благодаря стимулированию инвестиций в основной капитал, включая новую тарифную политику. Обсуждались также вопросы повышения ставки НДС, дифференциации ставок КПН для высокодоходных отраслей, введения прогрессивной шкалы ИПН, налогообложения предметов роскоши и реализации рекомендаций МВФ в новом Бюджетном кодексе, включая увеличение эффективности бюджетных правил.

МВФ поддержал идею повышения НДС с 12% до 16%, считая, что это способствует конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Глава миссии МВФ Николя Бланше выразил готовность предоставить техническую поддержку по проведению реформ.

Ожидается, что по итогам миссии МВФ будет подготовлено Заключительное заявление, а миссия завершится 21 ноября.