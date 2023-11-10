Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о стабильном росте участия малого и среднего бизнеса в ВВП за последние 5 лет

Участие сектора выросло с 31,7% до 36,4%, численность занятых достигла 4,2 млн человек. На 1 октября 2023 года зарегистрировано 2,2 млн субъектов МСБ, причем 99,9% — малые предприятия. Уровень предпринимательской активности составляет 89,7%, а вклад малого бизнеса в Валовой региональный продукт вырос на 4,1 процентных пункта.

Правительство также реализует меры по улучшению условий для бизнеса, включая мораторий на проверки малых и микробизнесов, принцип «регулирование с чистого листа» и автоматизацию системы управления рисками.