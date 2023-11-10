Акция против вандализма прошла у «Вечного огня»

Экологическую акцию против вандализма провели активисты партии «Аmanat». Председатель молодежного крыла Биржан Кудайбергенов призывает беречь исторические памятники и сохранять их для следующих поколений.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Jas Otan» партии «Аmanat»:

— Мы, взяв эту инициативу на себя, начали данную работу, то есть начали проводить экологические акции на территориях памятников. Исторических каких-то, культурных объектах. И сегодня мы пришли на данный объект, то есть это мемориал «Вечный огонь», который посвящен воинам Великой Отечественной войны, нашим соотечественникам Северо-Казахстанской области.

В акции приняли участие студенты — волонтёры. Они убрали мусор и закрасили надписи на историческом памятнике.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Jas Otan» партии «Аmanat»:

— В соцсетях разгорелся резонанс, то что «Вечный огонь» весь в мусоре, какие-то надписи. Мы считаем, это вандализм. Так не должно быть. Почему? Потому что все наши объекты, которые находятся на территории Казахстана, это — наше наследие. Мы должны это сохранить в таком виде, в каком оно есть и передавать дальше нашему младшему поколению.

До этого партийцы были на территории историко-краеведческого музея. С сентября охватили ряд объектов. По поручению Главы государства акции по сохранению сакральных мест и историко-культурного наследия должны проводиться регулярно.

Валерия Сиваш