38 североказахстанцев отравились угарным газом с начала года

Не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Об опасности угарного газа напоминают ЧС-ники. Они вышли в очередной профилактический рейд по частному сектору. С наступлением холодов возрастает угроза пожаров и отравления угарным газом из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, и.о. дознавателя УЧС г.Петропавловска:

— Что касается отопительной печи, перед началом должна готовиться заранее в обязательном порядке очистка дымохода. Также в обязательном порядке побелка и замазка печи от трещин, от которых, кстати, и выделятся угарный газ. Где есть заслонка — вьюшка, люди преждевременно закрывают заслонку, далее выделяется угарный газ и человек уже получает симптомы угарного газа.

С начала года произошло 365 пожаров, от отравления угарным газом пострадали 38 человек, 11 — погибли. Статистика неутешительная. Несмотря на регулярные подворовые обходы спасателей, случаев возгорания меньше не становится. Пожарные устанавливают в домах североказахстанцев датчики угарного газа. Житель посёлка Солнечного Аманжол Баймуратов к отопительному сезону подготовился: почистил дымоход, замазал все щели. Теперь ещё и датчик появился.

АМАНЖОЛ БАЙМУРАТОВ:

— Этот датчик — очень выгодная вещь для частного дома, потому что печное отопление на твердом топливе, оно всегда несет опасность по угару. Спасибо нашему петропавловскому ЧС за то, что они приехали.

С установкой датчиков угарного газа помогают многодетным, малообеспечным семьям, одинокопроживающим. С июня месяца охвачено 530 домов. Во время обхода спасатели обращают внимание на состояние притопочного листа. Его размер должен быть 50 на 70см и оборудован строго по правилам — возле выгребного отверствия.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, и.о. дознавателя УЧС г.Петропавловска:

— Если в домах деревянный пол, распространённая проблема — притопочный лист отсутствует, раскалённые частицы золы закатываются под пол. На «101» часто поступают звонки, что в частных жилых домах тлеет пол. Также пол у нас может тлеть из-за отсутствия противопожарной отступки. Возле печи не должно быть никаких горючих материалов. Сушка одежды и дров категорически запрещена. Золу и шлак складировать нужно строго в определенное место, подальше от каких — либо горючих конструкций. Её нужно убирать в бочку и поливать водой. Даже в зимнее время посыпается снегом. Для чего это делается? Зола у нас остывает от суток и более.

Рейды с жителями частного сектора спасатели будут проводить регулярно.

Камилла Карим