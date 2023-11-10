16 военнослужащих срочной службы получили сертификаты на грант в вузы

Солдатам срочной службы воинской части 6637 Национальной гвардии РК вручили сертификаты на бесплатное обучение в вузах. Претендовали на них 400 военнослужащих североказахстанского подразделения. И только 16 получили возможность поступить в высшие учебные заведения. Один из них — Дмитрий Талипов из Тараза. В часть он приехал 11 месяцев назад. Благодаря хорошей службе и отличной учёбе Дмитрий стал обладателем сертификата.

ДМИТРИЙ ТАЛИПОВ, старший солдат — стрелок в/ч 6637 Национальной гвардии РК:

— За 11 месяцев я получил хорошие и отличные оценки и попал в отбор, чтобы поступить в университет. Думаю после службы поступить в университет. Я после 9 класса поступал в колледж на учителя физической культуры. Дальше думаю продолжить педагогическую отрасль и работать учителем физической культуры.

Боевая подготовка, дисциплина, полное выполнение всех задач, психологический уровень кандидата — это основные требования для отбора на конкурс «Срочник 2.0». В нем приняли участие более 17 тысяч солдат срочной службы со всего Казахстана. В октябре прошлого года представители министерства обороны и 70 вузов страны подписали договор.

ВИТАЛИЙ ГРИБ, заместитель начальника управления по делам обороны г.Петропавловска:

— Данная программа разработана по инициативе министра обороны РК, с этого года она начала активно внедряться. Данной программой могут воспользоваться только военнослужащие срочной воинской службы. Начиная с момента службы, командир подразделения, в которое поступает военнослужащий, регистрирует его на данной платформе. И уже ежедневно при проведении занятий каждому военнослужащему выставляется оценка, которая в течение всей его службы суммируется. После того, как солдат проходит отбор, военнослужащий, набравший самый высокий балл, остается на данной платформе.

Сертификатом солдаты срочной службы могут воспользоваться в течение двух лет.

Камилла Карим