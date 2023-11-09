Депутаты Мажилиса предлагают сделать обязательное снятие отпечатков пальцев добровольным для граждан Казахстана

При этом, для иностранцев это условие будет обязательным. Об этом сообщила депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

«Когда мы говорим о национальных биометрических базах, возникает множество вопросов. Отчасти они резонные. Биометрические данные уникальны. Их нельзя заменить, перевыпустить. Они обладают высокой достоверностью. Такие данные называют чувствительными. Риски негативных последствий имеют место, если данные будут утеряны, использованы не по назначению, будет нарушена методика сбора или неправомерно дано разрешение на их передачу», — отметила Екатерина Смышляева.