Глава государства принял генерального директора Svevind Energy Group для обсуждения проектов по достижению углеродной нейтральности

В ходе встречи с руководством компании Svevind Energy Group были обсуждены вопросы подготовки к реализации проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Вольфганг Кропп сообщил, что начались предварительные проектно-изыскательные работы в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в ходе визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в прошлом году. Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт, а также установки электролиза воды мощностью 20 ГВт с ежегодной производственной мощностью 2 млн тонн «зеленого» водорода либо 11 млн тонн «зеленого» аммиака.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременная реализация проекта Hyrasia One имеет стратегическое значение для Казахстана. Глава государства выразил уверенность, что данный проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.