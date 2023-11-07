Вечер памяти прошёл в честь 125-летия Темирбека Жургенова

В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел литературный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения советского и государственного деятеля Темирбека Жургенова. Театральный критик Жамиль Кайратулы отмечает, о таком человеке можно говорить вечно.

ЖАМИЛЬ КАЙРАТУЛЫ, критик казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Темирбек Жургенов — «Темирский нарком» — один из основоположников казахского искусства и казахской культуры в целом. Если бы не этот человек и его работа в театре, и у нас не было бы работы. Его вклад в творчество, культуру великих драматургов, танцоров, актеров огромен. Одним из доказательств является то, что в первой половине XX века в Москве прошла казахская десятидневка, и казахи создали первую в истории оперу.

В зале — студенты Kozybaev University и колледжа искусств. В качестве спикеров выступили актеры казахского драматического театра и известный писатель и журналист Жаксыбай Самрат.

ЖАКСЫБАЙ САМРАТ, писатель, заслуженный журналист Казахстана:

— Темирбек Жургенов был первым народным комиссаром культуры и образования Казахстана. На современном языке это означает министр. Родился в Актюбинской области, Иргизском районе. Он окончил русскую школу, то есть две школы. Надо сказать, он имел большой багаж знаний, Жургенов был очень образованным человеком.

Участники также посетили книжную выставку «Биртуар тұлғасы қазақ тарихысы». В этом году памяти великого деятеля посвящено много встреч, конференций и различных мероприятий. Темирбек Жургенов внёс неоценимый вклад в развитие образования и культуры Казахстана.

Валерия Сиваш