Урожай 2023 года закрывает потребности казахстанцев

Этот год выдался богатым на дожди, уровень осадков в три раза превысил среднегодовой показатель, что негативно сказалось на урожае зерновых. В сельхозрегионах, где сеют пшеницу, дожди шли почти месяц, из-за высокой влажности зерно сильно потеряло в качестве и начало прорастать. Эта проблема коснулась 15 % посевной площади.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:

— Необходимо отметить, что средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 центнера с гектара. В связи с низким качеством собираемого урожая остро встанет вопрос обеспеченности семенами. Продкорпорация в целях формирования семенного фонда начала экспертизу имеющихся запасов зерна на пригодность их к использованию в качестве семян. КТЖ необходимо обеспечить своевременную поставку зерновозов для транспортировки зерна и не допускать очередей на железнодорожных путях. Со стороны национального газового оператора необходимо также обеспечить подачу газа на предприятия, осуществляющие сушку зерна, в полном объеме.

По словам министра сельского хозяйства, уборка урожая заканчивается во всей стране, собрано 98,7 % зерна. Намолочено более 16 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе более 11 тонн пшеницы.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:

— Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 млн тонн, пшеницы — 11,3 млн тонн. С учетом переходящих остатков зерна в объеме 3 млн тонн по состоянию на 1 октября, этого более чем достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами.

1,6 млн тонн масличных культур собрали почти на 2 млн гектарах. Валовой сбор картофеля составил 3,5 млн тонн, овощей — 4,3 млн тонн.

Анна Богословская