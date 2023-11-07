Развитие животноводства в СКО

В ТОО «АСТЫК-STEM» животноводство развивают в течение последних 7 лет. Данный объект ввели в эксплуатацию в этом году. Сегодня в комплексе находится более 400 голов крупного рогатого скота. На новой ферме будут производить 3,2 тысячи тонн молока.

ЕЛУБАЙ ОКАСОВ, УЧРЕДИТЕЛЬ ТОО «АСТЫК-STEM», ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН:

— Здесь расположилось 250 голов. Тут же и находится доильный зал. Я надеюсь, что в будущем будем получать до 30 литров надоя с коровы. Для этого есть все условия.

Объект располагает современным оборудованием. Кормовая база для поголовья — кукуруза, горох и жмых на силос. Продукция поставляется на местные прилавки и пользуется спросом в Акмолинской области. Желают увеличить обороты. Единственная проблема — нехватка кадров.

ЕЛУБАЙ ОКАСОВ, УЧРЕДИТЕЛЬ ТОО «АСТЫК-STEM», ТАЙЫНШИНСКИЙ РАЙОН:

— Везде, где бы мы не находились, нужны люди. Просим, чтобы переезжали к нам, работали. Заработная плата поступает стабильно. Сегодня нам необходимы скотники и ветеринарные врачи. Дежурить надо круглые сутки, поэтому ощущается нехватка кадров. Необходимы специалисты.

Сумма инвестиций — 1,1 млрд тенге. Сегодня в регионе строится 13 молочных комплексов. По словам учредителя, молочная отрасль активно развивается, имеется спрос на продукцию, ожидаются большие перспективы.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

