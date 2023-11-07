Правительство планирует разработать законопроект «О фонде целевого капитала» в следующем году

Об этом сообщил министр юстиции РК Азамат Ескараев.

“Выступая на форуме «Digital Bridge 2023», Глава государства поставил масштабную задачу – разработать современную правовую регуляторную базу, которая будет отвечать лучшей мировой практике, учитывать и потребности рынка, и интересы граждан, в том числе проекта Цифрового кодекса”, — сказал Азамат Ескараев на заседании правительства.

Поэтому, по его словам, с целью развития сферы образования и науки, в соответствии с требованиями времени и обеспечения устойчивого финансирования университетов, предлагается разработать проект закона о фонде целевого капитала.

“Принятие законопроекта позволит урегулировать общественные отношения и установление правовых основ государственной политики в сфере фондов целевого капитала, а также выстраивания четкой системы их деятельности и организации”, — добавил министр.