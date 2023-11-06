В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева прошел X саммит Организации тюркских государств

В своей речи Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии Организации тюркских государств и заявил, что председательство Казахстана в организации будет проходить под девизом «Тюркская эпоха!», или «TURKTIME!».

Данная аббревиатура отражает восемь приоритетов, которым будет уделено первостепенное внимание: традиции (Traditions), унификацию (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиацию (Mediation) и энергию (Energy). В своем выступлении Глава государства отдельно остановился на каждом из этих приоритетов.

На саммите также выступили действующий председатель Организации – Президент Узбекистана, Президент Азербайджана, Президент Кыргызской Республики, Президент Турции, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Премьер-министр Венгрии и Генеральный секретарь Организации тюркских государств.

По итогам саммита главы государств поставили перед Организацией ряд целей и задач. Был подписан ряд важных документов.