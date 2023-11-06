Премьер-министр Казахстана встретился с главой Правительства Китая для обсуждения важных экономических вопросов во время своего визита в Шанхай

Алихан Смаилов подчеркнул стремление Казахстана к укреплению стратегического партнерства с Китаем и выразил уверенность в новых перспективах сотрудничества. По мнению Премьер-министра, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

“Его вступление в силу с 10 ноября открывает новую главу в наших отношениях. Это особенно актуально в свете предстоящего «Года туризма Казахстана в Китае». Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее”, — сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Премьер Государственного совета КНР подчеркнул, что между Китаем и Казахстаном налажено продуктивное многоплановое сотрудничество, которое успешно выдержало испытания стремительно меняющейся международной обстановки.

“Главы наших государств наметили приоритетные задачи и направления для дальнейшего развития наших отношений. Мы готовы прилагать совместные усилия с казахстанскими коллегами, чтобы перевести эти договоренности на высшем уровне в практическую плоскость. Чтобы такое сотрудничество позитивно повлияло на уровень жизни наших народов”, — сказал Ли Цян.