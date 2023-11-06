Масштабная осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске

Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске в прошлую субботу. Торговые ряды выставили в центре — на улице Жумабаева. Продукцию привезли товаропроизводители со всех районов области и города. Ярмарку посетил глава региона Гауез Нурмухамбетов. Аким области ознакомился с ценами на товары, пообщался с продавцами и населением. Горожане тем временем стоят в очереди за натуральными, экологически чистыми продуктами. Такие ярмарки люди страются не пропускать.

— Да вот, покупаем яйца. Цены нормальные, по качеству хорошие. Мы любим эту фирму. Ярмарка очень интересная, много всего.

— Я привез сюда своих родителей. Мы очень довольный ценами. Купили тут мясо и молочную продукцию.

— Прямиком с работы пришла на эту ярмарку. Сейчас покупаю рыбу. Вообще не пропускаю ярмарки. Тут цены очень приятные.

За прилавком стоит Надежда Васькина. Женщина приехала из села Красногорки Кызылжарского района. Привезла на ярмарку молочку.

НАДЕЖДА ВАСЬКИНА, жительница Кызылжарского района:

— У меня своих 9 коров. Молоком здесь торгуем, 200 тенге за литр. Масло — 4000 тенге за килограмм. 00:28 Ну, килограмм 20 масла, творога кг 10, ну, и сметаны литров 5.

Аккайынцы привезли более 4 тонн мяса.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— 20 голов баранины, 4 головы конины. У нас в прошлом году открылась птицефабрика, свыше 6 тонн этой продукции. 1 кг курицы стоит от 1000 до 1100 тенге. Также мы привезли колбасные изделия. Сегодня привезли свыше 200 тонн масла сливочного, творога, шоколадного масла, сметаны, молока.

Все товары на ярмарке реализуют по ценам ниже рыночных на 15-20%. Североказахстанцы могли приобрести макаронные изделия по 280 тг, свинину — от 1700 до 2100 тенге за килограмм, баранину и говядину в среднем от 2000 тенге. Цена за кило картофеля составляла 100 тг. Столько же отдавали за лук. Капуста — 120 тенге, морковь на 10 тенге дешевле.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений:

— Здесь участвуют 13 районов области и город. Наши сельхозпроизводители привезли свою продукцию и переработчики более 100 видов продукции. Это мясо, молоко, мёд. Наша область сейчас развивается именно в молочном направлении.

Это уже 4 масштабная ярмарка в нашей области. Около сотни предпринимателей представили более тысячи тонн продукции. Ярмарку в субботу развернули и в Рабочем посёлке, там продавали корма для с/х животных. Хорошее настроение жителям и гостям города дарили творческие коллективы.

Камилла Карим