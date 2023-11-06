«Банкиада-2023» прошла накануне 30-летия национальной валюты

В преддверии Дня национальной валюты и Дня финансиста работники банковской сферы сыграли в настольный теннис. Провести выходные в кругу коллег в непривычной обстановке — хорошая практика, говорят специалисты региональных филиалов. Руслан Иманкулов участвует в этом турнире второй раз. Надеется, что его команда займет призовое место, несмотря на сильных соперников.

РУСЛАН ИМАНКУЛОВ, руководитель центра карточного бизнеса филиала АО «Halyk Bank»:

— Очередной старт нашей банкиады, очередной праздник спорта. Сегодня мы собрались в преддверии нашего профессионального праздника — Дня финансиста, Дня банкира. Это очень хорошее, радостное событие. Праздник спорта, праздник духа, единства, веселья. Нас, банкиров, всех поздравляю с наступающим праздником . С Днем финансиста, здоровья, благополучия. Будьте со спортом!»

По словам участников, главное — не победа, а сплоченность коллективов и их желание вести здоровый образ жизни. Банкиада собрала 10 команд.

АЗАМАТ САХТАНОВ, руководитель отдела кредитования филиала АО «Bereke Bank» :

— Сегодня у нас очередная банкиада между банками второго уровня СКО, также принимает участие фонд «ДАМУ», «Казпочта» и банк первого уровня — Национальный банк. Организаторы — Клуб банкиров СКО. При их поддержке проходит данное мероприятие.

По итогам игры третье место у команды фонда «Даму», второе — у работников Народного банка, лидерами стали сотрудники Национального банка. Победители турнира получили смарт-телевизор, микроволновую печь и блютуз-колонку.

Валерия Сиваш