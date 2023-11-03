Премьера фильма «Беркут» состоялась в Петропавловске

2 ноября состоялся показ полнометражной картины «Беркут». Режиссёром- постановщиком фильма стал Данияр Ибрагимов. На премьеру пригласили курсантов, офицеров Академии Национальной гвардии и ветеранов. Этот фильм о непростой службе в спецназе Национальной гвардии РК.

НУРБАЙ БЕКТУРСУНОВ, заместитель начальника Академии Национальной гвардии РК:

— Нам очень отрадно иметь такую возможность — смотреть фильмы про наших современников, про военнослужащих Национальной гвардии. Этот фильм про подразделение специального назначения «Беркут» Это элитное подразделение,куда производится очень тщательный отбор не только по физическим, но и по морально-психологическим качествам. Фильм пропагандирует самые лучшие нравственные качества, которые должны быть у военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил РК.

Сюжет построен вокруг трёх главных героев-бойцов спецназа. Они проходят через жесточайшие испытания, чтобы получить право носить краповый берет. Картина насыщена экшен-сценами. За основу фильма «Беркут» взяты реальные события — это оперативно-розыскные мероприятия.

Этот фильм важно посмотреть каждому казахстанскому зрителю. Здесь показана особо опасная работа спецназа. Бойцы постоянно находятся на грани жизни и смерти, отмечает председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн по СКО Эрик Таттыбаев.

ЭРИК ТАТТЫБАЕВ, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн СКО:

— Нам сегодня представилась такая возможность. Очень хорошая премьера фильма, посвященная спецназу «Беркут». Это ребята, которые всегда находятся в напряжении. Это ребята, которые постоянно в работе. Дело в том, что эти ребята, которые всегда поддерживают дисциплину, порядок. Спецназ- такое подразделение, которое в Казахстане очень сильно славится.

Съемки проходили в живописных местах Иле-Алатауского Национального парка и на берегу реки Или, а также в Алматы и Конаеве.

Камилла Карим