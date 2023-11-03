О подростковой преступности говорили полицейские и педагоги

23 факта подростковой преступности зарегистрировано в Петропавловске за 10 месяцев. Практически половина носит имущественный характер: 2 грабежа, 5 краж, 3 вымогательства и так далее. Эти тревожные цифры стали поводом для рабочей встречи первого заместителя начальника городского управления полиции Алибека Габдуллина с директорами учебных заведений.

— Сейчас очень часто наши инспекторы бывают в школе, нашим детям достаточно увидеть ваши звёздочки, и они садятся на свои места.

Есть и проблемные моменты. К примеру, процессуальные действия с несовершеннолетними должны производиться с участием социального педагога или психолога. Организовать их присутствие в ночное время не всегда удаётся оперативно. На встрече решили разработать график дежурств соцпедагогов. Оперативность взаимодействия — один из ключевых моментов с точки зрения стражей порядка.

— Если где-то вам на связь не выходит участковый инспектор, ваш инспектор по делам несовершеннолетних, которого вы знаете, вы можете выходить прямо на меня.

А еще будут проводить правовой всеобуч, усилят работу с неблагополучными семьями.

Абай Кайсин, директор СШ № 13:

— Те планы, которые мы сегодня запланировали, выполнимы: и дежурство по графику, и выезд на место преступления, и, конечно, привлечение общественных объединений: Совета деловых женщин, Совета одиноких отцов. Совместными усилиями мы можем этот вопрос решить, помочь этим детям встать на правильный путь.

Также Алибек Габдуллин проинформировал собравшихся об опасности распространения в учебных заведениях буллинга, мошенничества. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Школа».

Евгений Скорощёко, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— На территории СКО проводится РОПМ «Школа». Цель данного мероприятия — недопущение преступлений среди учащихся учебных заведений. В рамках ОПМ руководством территориальных ГУРОП, а также сотрудниками ювенальной полиции, криминальной полиции проводятся профилактические лекции среди учащихся.

В период ОПМ полицейские встречались со школьниками и родителями, на каникулах — с учащимися колледжей и педагогами. Состояние защиты прав и свобод детей, криминогенная обстановка в подростковой среде определены министерством внутренних дел основным индикатором эффективности полиции.

Камилла Карим