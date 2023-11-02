Внесены новые поправки в закон «Об информационной безопасности»

На пленарном заседании Мажилиса депутаты приняли во втором чтении инициированные парламентариями поправки по вопросам информационной безопасности. Казахстанцы получат право добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Запрет можно установить в личном кабинете «Электронного правительства». Информация о добровольном отказе будет учитываться при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов. Граждане будут узнавать обо всех операциях со своими персональными данными посредством сообщений в личном кабинете или смс. В свою очередь, собственники и операторы баз, содержащих персональные данные, обязуются уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных. Между тем, в нашей области продолжается усиленная работа по противодействию интернет-преступности. Полицейские на постоянной основе проводят оперативно профилакитические мероприятия.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Фактов интернет-мошенничества с начала года было зарегистрировано 613. На сегодня 38 человек привлечены к ответственности. Из 613 мошенников 263 являются дропперами. С начала года мошенники причинили ущерб на 713 млн тенге, из них 20 млн только вернули людям.



Камилла Карим