Новейшие комплексы «Кибер-шериф» установили на патрульных машинах

Системы видеонаблюдения с автоматической фиксацией нарушений уже хорошо зарекомендовали себя в СКО. На перекрёстках, находящихся в поле зрения «интеллектуальных» камер, не совершено ни одного тяжкого ДТП. С начала года по области ими выявлено свыше 76 тысяч нарушений ПДД. А недавно арсенал областного департамента полиции пополнился двумя новыми мобильными комплексами.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— В целях обеспечения дорожной безопасности ДП СКО приобретено 2 мобильных АПК «Кибер-шериф». Данные комплексы предназначены для контроля скоростного режима, остановки т/с в неустановленных местах, также розыск криминальных авто т/с, розыск госдолжников по госномерам автомашины.

Каждый комплекс — это 8 видеокамер, установленных на патрульной машине. Обзор — 360 градусов, плюс аудио- и видеозапись всего происходящего в салоне. Комплекс фиксирует такие нарушения ПДД, как превышение скорости, движение по встречной полосе, в городских условиях — парковку в неустановленном месте. Нарушения регистрируются автоматически. Полицейские не могут вмешаться в работу комплекса, но получают на планшеты все результаты работы камер.

Азамат Букуев, инспектор службы батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Раньше, если у нас были бинары, которые сотрудник непосредственно брал в руки и радарил данным аппаратом и составлял протоколы, то сейчас оно происходит всё автоматически. В данном комплексе можно осуществлять поиск т/с угнанных, а также находящихся в ориентировке.

Главная особенность «Кибер-шерифа» — в его широкой функциональности. Он способен распознавать даже нечитаемые государственные регистрационные номерные знаки на значительном расстоянии, фиксировать машины, находящиеся в ориентировке, к примеру, угнанные. Также комплекс автоматически проверяет наличие страховки и техосмотра у встречных машин. С 30 октября 2 «Кибершерифа» работают на оживлённых трассах области в тестовом режиме. Это новейшая, одна из наиболее совершенных систем данного вида, и уже сейчас полицейские признают, что она отлично справляется со всеми своими задачами.

Анна Потеряева

