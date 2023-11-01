Глава региона совершил объезд по г. Петропавловску

Во время объезда глава региона ознакомился с ходом строительства нового пожарного депо в микрорайоне «Береке». Объект начали возводить в сентябре 2022 года. Стоимость проекта перевалила за 1 млрд тенге.
ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:
— Комплекс мы сейчас посмотрим. Сейчас ТОО «Альфа-Север» ведет строительно-монтажные работы на объекте. Срок его сдачи запланирован на осень 2024 года. На территории комплекса располагается общежитие квартирного типа для сотрудников департамента.
После Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой молочного завода КТ «Зенченко и К». С продукцией этого предприятия хорошо знакомы многие казахстанцы. Предприятие занимается расширением производственной мощности.
— Дополнительно еще на 3 тысячи квадратных метров помещение поставили.
-Здесь же?
-Да.
-Здесь же оборудование будете ставить по молоку?
-Часть нового оборудования из Германии пришла, часть еще в дороге.
Продукцию ТОО «Казмясопродукт» тоже любят и знают многие. Колбасы местной компании пользуются большим спросом в столице.
— Все оборудование обновилось 5-6 лет назад.
— Сами брали или через займ?
— Мы, конечно, брали кредит.
В завершение объезда аким области посетил элеватор ТОО «Алем Астык Экспорт», а еще ознакомился с ходом строительства птицефабрики компании «Петропавловский бройлер».
Дарья Пышмынцева