Глава региона совершил объезд по г. Петропавловску

Во время объезда глава региона ознакомился с ходом строительства нового пожарного депо в микрорайоне «Береке». Объект начали возводить в сентябре 2022 года. Стоимость проекта перевалила за 1 млрд тенге.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— Комплекс мы сейчас посмотрим. Сейчас ТОО «Альфа-Север» ведет строительно-монтажные работы на объекте. Срок его сдачи запланирован на осень 2024 года. На территории комплекса располагается общежитие квартирного типа для сотрудников департамента.

После Гауез Нурмухамбетов ознакомился с работой молочного завода КТ «Зенченко и К». С продукцией этого предприятия хорошо знакомы многие казахстанцы. Предприятие занимается расширением производственной мощности.

— Дополнительно еще на 3 тысячи квадратных метров помещение поставили.

-Здесь же?

-Да.

-Здесь же оборудование будете ставить по молоку?

-Часть нового оборудования из Германии пришла, часть еще в дороге.

Продукцию ТОО «Казмясопродукт» тоже любят и знают многие. Колбасы местной компании пользуются большим спросом в столице.

— Все оборудование обновилось 5-6 лет назад.

— Сами брали или через займ?

— Мы, конечно, брали кредит.

В завершение объезда аким области посетил элеватор ТОО «Алем Астык Экспорт», а еще ознакомился с ходом строительства птицефабрики компании «Петропавловский бройлер».

Дарья Пышмынцева