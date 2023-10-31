Пьяный 16-летний подросток «заминировал» торговый центр в Петропавловске

В понедельник вечером на пульт «102» поступило телефонное сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре «Dostyq Mall» заложена бомба. Посетителей и персонал центра оперативно эвакуировали, на место прибыли полицейские и спасатели. В результате осмотра взрывное устройство не обнаружено, сообщает пресс-служба департамента полиции. По подозрению в данном преступлении установили несовершеннолетнего горожанина. Согласно медосвидетельствованию, 16-летний подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Данные факты зарегистрированы по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе расследования предстоит определить ответственность законных представителей подростка.

Камилла Карим