Полицейские СКО: смерть женщины и детей при пожаре 25 сентября носит криминальный характер

Пожар, охвативший дом по улице Волочаевской в конце сентября и унёсший жизни молодой женщины и двух детей, расследуется как тройное убийство. Полицейские подтвердили, что смерть сразу троих родственников носит криминальный характер. В деле появились новые обстоятельства. По подозрению в убийстве задержан гражданский супруг погибшей девушки. Напомним, в тот вечер только ему удалось спастись от огня.

НУРБЕК БАЕКИН, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УЧС г. Петропавловска по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 292 Уголовного кодекса РК. 21 октября 2023 года уголовное дело было переквалифицировано на статью 99 часть вторую пункт УК РК. Также следственным управлением департамента по данному факту зарегистрировано дополнительное уголовное дело по признаку состава преступления, предусмотренного статьей 99 части 3 УК РК. По уголовному делу назначены все соответствующие судебные экспертизы, создана следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия. Уголовное дело находится на контроле у руководства прокуратуры области и департамента полиции.

Камилла Карим