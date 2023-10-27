138 фактов выдачи водительских удостоверений лицам с психическими заболеваниями выявили прокуроры

965 граждан пострадали во время автодорожных происшествий в северном регионе в этом году. В результате ДТП 82 человека погибли на месте, в том числе шестеро детей. Благодаря проверкам прокуроров области удалось выявить 138 фактов выдачи водительских удостоверений лицам, которые состоят на учете с различными психическими заболеваниями.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— В г.Петропавловск выявили водителя общественного транспорта, который состоял на учете с психическим заболеванием, управлял общественным транспортом, в результате, подвергая жизнь людей, которые являлись пассажирами этого транспорта.

Водителя уволили, он больше не управляет общественным транспортом.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— В целом по водительским правам, действительно, ситуация очень сложная. Мы в управление здравоохранения и в ДП внесли представления. В настоящее время акты надзора рассматриваются, но прокурорские проверки показали, что это люди, которые в основном продлевали водительские удостоверения. Форма получения простая. Сейчас это через Kaspi приложение делается.

По данным фактам в управлении здравоохранения проводится служебное расследование. Полицейские же, по словам прокуроров, в 92 случаях закрывали глаза на дорожные происшествия. Таким образом, никаких разбирательств по ним не было.

Дарья Пышмынцева