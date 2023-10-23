Велопутешественник Дамир Кушеев популяризирует внутренний туризм

За плечами 37-летнего велопутешественника Дамира Кушеева 7 стран, которые он проехал на двухколесном транспорте. Заграницей много живописных мест, но в Казахстане они тоже есть, считает путешественник. В своих социальных сетях он популяризирует внутренний туризм.

ДАМИР КУШЕЕВ, велопутешественник:

— Казахстан, во-первых, большой, он разный, красивый. Когда я езжу показываю красоты РК, некоторые не верят, что это у нас. Горы, леса, озера. По маршруту я выехал 2 июня из Алматы, проехал Алматинскую, Жетысускую область, заехал в область Абай, погостил на озере Алаколь, показал, что у нас есть такая жемчужина. Заехал в Восточный Казахстан, показал здравницу Рахмановские ключи.

Дамиру Кушееву очень нравится путешествовать по Казахстану. Для поездок он ищет спонсоров, кроме того, принимает помощь от подписчиков из социальных сетей. Свой трип по стране Дамир Кушеев завершит в Актобе. Он уже спланировал следующее путешествие.

ДАМИР КУШЕЕВ, велопутешественник:

— Если 10 ноября дадут безвиз, то следующий мой проект будет, проехать по Китаю. Выехать из Алматы и полностью обогнуть КНР. В Пекине стоит памятник Абаю Кунанбаеву. Я уже 4 страны проехал, где стоят памятники Абаю.

В областном центре путешественника встретил аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Градоначальник показал Дамиру Кушееву достопримечательности города.

Дарья Пышмынцева