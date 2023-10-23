Премьер-министр РК Алихан Смаилов отверг предложение депутатов о внедрении парламентских расследований

В ответе на депутатский запрос он указал, что внедрение этого института характерно для парламентских республик, в то время как Казахстан имеет президентскую форму правления.

“Анализ правовых основ деятельности Парламента показывает, что полномочия Парламента по осуществлению расследования закреплены в статье 47 Конституции – в отношении Президента Республики за совершение им государственной измены. Кроме того, Конституцией не предусматривается наделение Парламента правом осуществления парламентских расследований в иных случаях. Вместе с тем, Конституционным Советом дано официальное толкование, что Конституцией устанавливается исчерпывающий перечень полномочий Парламента и не предусматривается изменение объема полномочий Парламента путем принятия обычного или конституционного закона”, — подчеркнул премьер.