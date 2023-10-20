Спартакиада среди работников лесного хозяйства прошла в честь их профессионального праздника

Работники лесного хозяйства временно сменили свою форму и обстановку, чтобы посоревноваться сразу в нескольких видах спорта. Традицонные состязания организовали перед их профессиональным праздником. Отмечается он в третье воскресенье октября. Елена Новокрещёнова трудится в Есильском лесном хозяйстве. Участвует в соревнованиях по теннису уже третий год подряд. По её словам, благодаря таким выездам коллектив становится более дружным и сплочённым.

ЕЛЕНА НОВОКРЕЩЁНОВА, главный бухгалтер лесного хозяйства «Есильское»:

— Вообще такие соревнования надо учредить на постоянной основе между всеми организациями. Лесные хозяйства по разным районам раскиданы, а вот здесь уже мы встречаемся не только со специалистами своего района.

В программе соревнований — теннис, волейбол, шахматы, тогызкумалак. Участвуют 4 команды.

БЕЙБУТ ИСМАНОВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Я думаю, что это стимулирует на здоровый образ жизни, на пропаганду вообще спорта в целом. Такие хорошие, замечательные отклики у нас получаются со стороны работников государственных лесных учреждений. У нас в отрасли работают более 700 человек, поэтому я думаю, что это очень важно для нас и чтобы корпоративный дух сплотить, и чтобы физическое состояние было в норме всегда, ну и популяризация спорта.

До этого в районах отборочные соревнования проходили в течение двух месяцев. Лушей стала команда регионального управления. По итогам турнира победители получат кубок, почетные грамоты и ценные призы.

Валерия Сиваш