Председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила об увеличении среднего долга казахстанцев по беззалоговым кредитам

«На сегодня наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы. Прежде всего, на рост потребительского кредитования также оказывается повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели. В результате средний долг по беззалоговым потребительским кредитам увеличился с 913 тысяч тенге на начало года до 1 млн тенге», — сказала Мадина Абылкасымова на парламентских слушаниях в Мажилисе.

При этом, по ее словам, доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 млн тенге уже составляет 12%, по количеству заемщиков это 3%.

«В этой связи, как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничения на максимальную сумму потребительского кредита», — отметила глава АРРФР.