Конкурс талантов ко Дню Республики прошел в Петропавловске

Прикладное искусство, песня, танец, игра на инструментах — так жители нашей области выражают свою любовь к родине. На конкурс талантов, приуроченному ко Дню Республики, приехали участники со всей области.

ГУЛЬБАХША МАСАБАЕВА, председатель ОО «Казахский культурный просветительский центр «Urpaq»:

— Есть границы стран, есть другие ограничения: в политическом, экономическом, возможно, аспекте. Но именно культура не знает границ. В жюри у нас входят те люди, которые много лет занимаются или руководят общественной работой. Это представители УВП, которые занимаются этнической политикой в нашем регионе, специалисты, которые хорошо владеют государственным языком.

Ограничений по возрасту участников нет. Выступают как совсем юные таланты, так и взрослые. Главное требование — чтобы участники были некоренной национальности, но владеющие казахским языком.

АННА СЛЕПЧУК, участница конкурса, Аккайынский район:

— Исполняем поппури казахских песен. В нашем Полтавском сельском округе мы изучаем обычаи, традиции, обряды, песни, танцы казахского народа. Казахский язык мы изучаем как раз посредством песен, традиций, обычаев.

Конкурс казахских национальных искусств проводится в области второй год, и по его завершении победители получают ценные призы.

Анна Богословская

