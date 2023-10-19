Авария на трубопроводе произошла в Петропавловске

Вечером 18 октября огромная лужа появилась в районе перекрестка улиц Абая-Ауэзова. Произошло повреждение канализационного коллектора, к которому подключено порядка 200 домов. На место сразу же выехали 4 аварийные бригады ТОО «Кызылжар су», задействовали 16 человек и спецтехнику. Трубопроводу почти 60 лет, хотя срок службы его нормативно — 25 лет. На предприятии заявляют, что к реконструкции этого объекта приступят в скором времени, выделены средства на проектно-сметную документацию, далее, соответственно, начнется реконструкция.

ВЯЧЕСЛАВ ВИЗЕРОВ, начальник комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар су»:

— На данный момент идёт обследование для выявления причин объемов работ. Уточняем, какие материалы нужны будут. Как это всё выяснится, мы сразу приступим к устранению причины. Вчера в основном были заявки по подтоплению подвалов. Данная причина не является именно из-за обрушения нашего коллектора. Причина в том, что в данных домах внутридомовая канализация не герметична. Этим должны заниматься КСК и ОСИ. При подтоплении вода не должна поступать в подвальные помещения.



Камилла Карим