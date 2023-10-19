3 учителя из СКО защищают честь региона на конкурсе «Лучший педагог»

Месяц назад в стране стартовал конкурс «Лучший педагог». Для участия в первом из 3-х этапов поступило около 1000 заявок. Из них 460 получили путёвки на областной этап. Теперь лучшие в конце ноября будут соревноваться на республиканском этапе. Честь нашей области защищают 3 учителя. Они представляют школы районов Шал акына, М. Жумабаева и областную специализированную школу-лицей для одарённых детей ЛОРД. По итогам республиканского этапа 64 победителя получат сертификаты, нагрудные знаки «Лучший педагог» и денежные премии в размере 3 млн 450 тысяч, сообщили в министерстве просвещения.

Камилла Карим