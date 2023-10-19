19 октября — День спасателя в РК

Свой профессиональный праздник 19 октября отмечают спасатели — люди, которые в любую минуту приходят на помощь: тушат пожары, вызволяют людей из беды. В этой нелегкой профессии нужен стальной характер, смелость и отвага. Поблагодарил за нелегкий труд и поздравил с профессиональным днем ЧС-ников от имени акима области его заместитель Рустем Курманов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— Хочется отметить, что становление службы ЧС идет одновременно с развитием экономики нашей страны. Для обеспечения надежной защиты от ЧС в регионе приобретается новая техника для оперативных подразделении ДЧС СКО. Совместно с акиматом СКО только в текущем году открыты 4 пожарных поста в нашем регионе.

Пожарные и спасатели круглосуточно стоят на страже безопасности населения. Ежегодно они осуществляют свыше трёх тысяч оперативных выездов, спасают и эвакуируют из зон ЧС до двух тысяч человек, оказывают первую медицинскую помощь около семидесяти пострадавшим.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— Безусловно, люди — наш главный капитал, именно они, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела обеспечивают надёжное функционирование столь важной и нужной системы. Хочется сказать слова благодарности всем специалистам служб гражданской защиты области, добросовестно исполняющих свой долг перед народом Республики Казахстан.

Куаныш Жатаев работает в пожарной службе уже 10 лет. Признается, ни разу об этом не пожалел. За его плечами немало спасенных жизней.

КУАНЫШ ЖАТАЕВ, начальник пожарной части №8, с.Талшик, Акжарский район:

— В 2013 году, окончив институт, получив звание лейтенанта, поехал служить в Акжарский район. Люди идут, потому что они фанатеют от этой работы. Для этого, я думаю, люди должны быть рождены. Для нас это образ жизни.

Всего в нашей области преданно несут службу более 750 специалистов системы гражданской защиты. В завершение торжественного собрания прошел концерт.

Камилла Карим