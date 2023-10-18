Заседание клуба лидеров религиозных объединений прошло в Петропавловске

Христиане, мусульмане, протестанты, католики — вот далеко не полный список представителей конфессий в Казахстане. Ко Дню духовного согласия лидеры религиозных объединений собрались, чтобы поднять важные вопросы, которые стоят на повестке дня и не могут не волновать общественность. Слушателями выступила молодежь — школьники и студенты, которым напомнили о сути духовного согласия.

МИХАИЛ БЕРЕЗИН, настоятель храма священномученика Мефодия Петропавловского:

— Мы должны бережно относиться к другим людям, бережно относиться к их чувствам. Бережно относиться и хранить те традиции, которые хранят другие народы. Я думаю, что если мы будем там поступать, то в нашей стране будет из века в век процветать духовное согласие, мир и всеобщее благоденствие.

Современный Казахстан ассоциируется с местом, где царят мир, согласие и понимание, говорит представитель протестантской церкви Вячеслав Воробьев. В тесном взаимодействии на территории страны проживает более 130 этносов и сторонники 18-ти религий. Но, слова не должны расходиться с делом.

ВЯЧЕСЛАВ ВОРОБЬЕВ, епископ христианской церкви «Благодать»:

— Завтра мы начинаем благотворительную акцию на территории нашего города. Вместе с управлением по делам религий и акимата Петропавловска проводим акцию для неимущих. На 800 тыс тенге собраны продовольственные пакеты, собраны адреса. Приурочено к этому празднику.

В Казахстане налажено взаимопонимание между представителями всех конфессий, и эту модель взаимодействия нужно не только сохранять, но и укреплять.

Анна Богословская

