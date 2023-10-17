Строительство многопрофильной больницы обсудил аким СКО с представителями турецкой компании

Строительство новой многопрофильной больницы аким области Гауез Нурмухамбетов обсудил с председателем совета директоров турецкой компании «YDA Group» Хусейном Арсланом. В ходе встречи они обсудили вопросы партнерства в сфере здравоохранения. Совместно с центральными госорганами ведется активная работа над ускорением реализации данного проекта. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсетях.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Для нашего региона это значимый проект. Новую больницу оснастят современным оборудованием, будут созданы комфортные условия для врачей и пациентов. Тем самым, североказахстанцы получат доступ к высококачественным медицинским услугам.

Также аким области проинспектировал работу многопрофильной областной и детской областной больниц, встретился с коллективами. Среди докторов немало тех, кто приехал к нам из других регионов. В этом году областная больница пополнилась 29 врачами, детская больница приняла в штат 11 специалистов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В целом, по области в текущем году дефицит медицинских кадров снизился с 183 до 134. Положительная тенденция наблюдается за счет создания условий врачам и увеличения подъемных до 5 млн тг. Мы продолжим работу по привлечению узких специалистов в наш регион.

Ключевой показатель качественной работы медобъектов — наличие передового оборудования, которое позволяет на ранних стадиях выявлять заболевания и эффективно лечить пациентов. Также следует уделять внимание состоянию зданий медучреждений. Сейчас процент оснащенности медтехникой составляет 65%, а износ инфраструктуры здравоохранения – 77%. Для улучшения данных показателей в этом году на закуп оборудования выделено 5,2 млрд тенге, на капремонт 27 объектов направлено 1,9 млрд тенге.

Камилла Карим