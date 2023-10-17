Снизить долю импорта намерены в Казахстане

Представители ветеринарного комитета, санпидеминстанции, таможенного, пограничного контроля проверяют полки североказахстанских магазинов. На повестке дня — проблема затоваривания рынка импортными товарами и рост цен на отечественную продукцию. Кроме того, у казахстанских предприятий есть жалобы на то, что иностранные продукты перебивают цены, а качество вызывает вопросы.

КУАНЫШ ЕЛИКБАЕВ, председатель Комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК:

— Большая интервенция иностранных колбас. Если сравнивать по цене и качеству, то сегодня был такой пример: стоит наша «Докторская» колбаса ценой 2 500 тенге. Рядом стоит аналогичная по названию колбаса из другого государства, которая стоит тысячу тенге. Мы задаемся вопросом: разве может колбаса стоить тысячу? И мы начинаем читать состав.

Но торговые сети, которые занимаются реализацией товаров, не согласны с тем, что иностранные компании всерьез конкурируют с отечественными.

В торговой сети «Семейный» отдают предпочтение нашим товаропроизводителям, говорит коммерческий директор Елена Матвиенко. Также в магазине более 60 % продукции собственного производства.

ЕЛЕНА МАТВИЕНКО, коммерческий директор торговой сети:

— Очень много приоритета отдано именно отечественной молочной продукции, макаронные изделия, мучное. Также мы много фруктов и овощей продаем, это все из нашего региона. Картофель, морковь, свёкла — это все по самым низким ценам.

По словам Елены Матвиенко, продукты из нашей области занимают не менее 70 % от общего числа товаров и находятся в лидерах продаж. Она не отрицает того, что цены поднялись. Виной тому выросшие расходы на логистику и упаковку. И все же, считают представители ситуационного совета, вопросом снижения импортных товаров стоит заняться более серьезно. В частности, из-за жалоб населения на качество продуктов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима СКО:

— Импортный производитель пользуется тем, что к нему никто никогда не приедет и не проверит. И он наносит маркировку, которая не соответствует товару, из-за этого наш потребитель вводится в заблуждение. Мы готовы к честной конкуренции.

Ранее ответственные органы находили сальмонеллу в курином мясе, доставленном из России. Теперь при повторном обнаружении бактерии импортер может получить ограничение на ввоз товара. Также на совещании подняли вопрос о повышении пропускной способности пограничных пунктов и призвали потребителей внимательно читать этикетки.

Анна Богословская



