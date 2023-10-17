18-летний парень скончался во время игры в футбол в Петропавловске

Летальным исходом закончилась тренировка для 18-летнего парня из Петропавловска. 16 октября в 20:04 часов на пульт «102» управления полиции поступило сообщение, что в приёмном покое одного из медицинских учреждений скончался молодой человек. Установлено, что его доставили на скорой с футбольного поля, расположенного в районе пересечения улиц Жамбыла — Чайковского. Во время игры футболисту стало плохо и он упал на газон.

НУРБЕК БАЕКИН, сотрудник пресс-службы ДП СКО:

— Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье «Смерть лица». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет досудебное расследование.



Камилла Карим