В Петропавловске наградили победителей конкурса «Парасатты отбасы»

Какой должна быть современная казахстанская семья? На этот вопрос отвечали участники конкурса «Парасатты отбасы». Их задачей было в формате видео показать ячейку общества с активной гражданской позицией, где дети знают, что такое коррупция и почему с ней нужно бороться. Из 24-х работ выбрали лучших.

КОГАРШИН БЕРДАГУЛОВА, координатор проектов «Парасатты отбасы» и «Томирис»:

— Управление внутренней политики и антикоррупционная служба совместно провели проект «Парасатты отбасы», в рамках которого отобрали четыре лучших видеоролика, направленных на развитие добропорядочной личности, в которых очень четко и ясно показано, что такое добропорядочная личность, как бороться с коррупцией. И как вообще ребенок, школьник понимает слово «коррупция».

В семьей Гаухар Буентиновой пятеро детей. Многодетная семья полным составом снялась в ролике и заняла первое место. Теперь Буентиновы поедут представлять нашу область на республиканском уровне.

ГАУХАР БУЕНТИНОВА, участница конкурса «Парасатты отбасы», г. Петропавловск:

— Можно сказать, что мы участвовали по предложению моего сына Наримана, который учится в 5 классе. Вчера пришло сообщение от организаторов, что подведены итоги конкурса. В видео мы надели национальную одежду нашего народа и постарались показать наши традиции. Видео мы снимали дома и в городском ботаническом саду.

Школа женского лидерства «Томирис» действовала с 19 по 23 сентября. За пять дней участниц в онлайн — формате научили писать резюме, мотивационные письма, выступать перед публикой и многим другим полезным для современной девушки навыкам. Финалом стали проекты, которые должны улучшить регион. Зульфия Тухватуллина участвовала в представлении проекта, который позволяет получить необходимые знания желающим запустить стартап.

ЗУЛЬФИЯ ТУХВАТУЛЛИНА, председатель общественного фонда «Grow.kz»:

— Наша группа подготовила проект «Бизнес-инкубатор innovation hub Petropavlovsk». Это уже текущий проект, он запущен у нас в регионе и я являюсь проектным менеджером этого проекта. Руководителем была Нургуль Булатова, она защищала этот проект.

25 участниц школы женского лидерства получили сертификаты о прохождении курсов. Благодаря ему дамы смогут принимать участие в общественных мероприятиях на уровне координаторов.

Анна Богословская

