В Казахстане начинает работу единый телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей

На совещании под председательством заместителя Премьер-Министра Тамары Дуйсеновой обсудили вопросы домашнего насилия и буллинга среди детей и подростков. В том числе было объявлено, что в соответствии с указаниями Президента, с 16 октября казахстанцы смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр «111 — Amanat».

Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги. Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы. По каждому случаю операторы будут оказывать комплексную помощь с индивидуальным подходом, руководствуясь принципом «здесь и сейчас». Предусмотрено и одновременное подключение всех необходимых государственных органов и служб с обязательной обратной связью.

«Указанные меры позволят создать безопасные условия для граждан, особенно женщин и детей. Контакт-центр станет эффективным инструментом своевременной помощи от государства, а также послужит источником данных для мониторинга наиболее острых проблем в разрезе регионов», — отметила Тамара Дуйсенова.