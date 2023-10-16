Североказахстанцы привезли свыше 700 тонн продукции на ярмарку в Астану

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Астане. Прилавки «ломились» от изобилия сельскохозяйственной продукции. Свои товары в столицу привезли 110 лучших предприятий Северо-Казахстанской области. Всего порядка 733 тонн. Это 33 тонны молочной продукции, свыше 107 тонн мяса и колбасных изделий и 10 тонн макаронных, в 7 раз больше муки и более 500 тонн других продуктов питания.

ТАЛГАТ МАКТАЕВ, директор ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер», с Аралагаш, Аккайынский район:

— Мы привезли 6,5 тонн мяса. 00:20 Все покупается, клиентов очень много. 0:29 С начала этого года мы произвели 908 тонн мяса птицы.

Североказахстанцы привезли на ярмарку картофель и овощи, куриные яица, мёд и продукцию пчеловодства, рыбу, а также крупы.

МУРАТ КАРАБАЛАЕВ, аким Пригородного сельского округа, Мамлютский район:

— Цена капусты — 120, цена моркови и свеклы — 110 тенге. Цена картофеля -100 тенге. Товар качественный, покупатели это видят, быстро разбирают.

ДМИТРИЙ СТЕПУРА, пчеловод:

— Торговля идет хорошо, наш мёд с края белых берез пользуется большим спросом в Астане. Гречиха, разнотравие, донник. Пасеки кочевые у нас. Кочуют по всей области — от Смирново до Булаево.

Эта ярмарка — своеобразный итог работы тружеников Северного Казахстана. Не первый год местные фермеры и товаропроизводители демонстрируют жителям столицы свои достижения в аграрной сфере. Продукцию нашего региона знают и любят в Астане.

— С утра раннего приехала, чтобы закупиться. Купила яйца, домашний творог, сметану. Сейчас хочу купить масло «Зенченко и К». Очень рада, что проходит ярмарка, потому что это полюбившиеся нам продукты.

— Я приезжаю на эту ярмарку каждый год. Покупаю масло и муку, а еще макароны из Северо-Казахстанской области.

На ярмарке продавалось много свежего мяса. Всего 100 тонн продукции. Один килограмм говядины и баранины продавался за 2200 тенге, килограмм конины — за 2500 тенге. На ярмарке можно было приобрести гусиное и утиное мясо. Булаевское масло не первый год становится лидером продаж. На этой ярмарке его тоже быстро разбирали. Цена упаковки составляла 850 тенге.

ТАЛГАТ НАУРЫЗБАЕВ, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Молочную продукцию привезли товарищества «Зенченко и К» и «Маслодел». Колбасы поставила компания «Казмясопродукт». В целях предотвращения случаев необоснованного повышения цен специалисты управления ведут мониторинг торговли.

Торговля шла активно. Астанчане отмечали, что североказахстанские товары всегда отличаются качеством и доступной ценой. Она была на 15-20 процентов ниже рыночной.

Дарья Пышмынцева