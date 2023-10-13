В средней школе №5 открылся кабинет поддержки инклюзии. Здесь занимаются особенные дети. У каждого ученика — индивидуальная программа.

КУЛИМКОЗ СМАИЛОВА, директор средней школы №5:

— Для нас это очень важное и большое событие, потому что в нашей школе учатся 22 ребенка с особыми образовательными потребностями, которые требуют очень научного, квалифицированного сопровождения. Кабинет оснащен и кадрами. Здесь работает методист, дефектолог, логопед и сопровождает весь процесс психолог. Также есть три педагога-ассистента, которые работают с ребятами. И вот такая системная работа дает очень хороший результат.

В кабинете имеются нейротренажеры. Они необходимы для развития обоих полушарий головного мозга.

АИДА ГАЛИМОВА, методист , педагог-дефектолог средней школы №5:

— Также у нас есть тренажер «Бельгоу». Он многофункциональный. Здесь есть балансир, есть доска, мишень, телескопическая стойка.

Ребята в этом кабинете занимаются по 25-30 минут в день. В одно время в кабинете могут обучаться до 3х детей.

АИДА ГАЛИМОВА, методист , педагог-дефектолог средней школы №5:

— Эти парты отличаются от тех парт, которые находятся в регулярном классе, тем, что здесь находятся перегородки боковые и передние, для того, чтобы ребенок не отвлекался. Потому что здесь могут заниматься одновременно несколько детей и несколько специалистов. То есть у всех задания разные и, чтобы ребенку было более комфортно, данные перегородки необходимы здесь.

На открытие кабинета из местного бюджета выделили 5 млн тенге. Здесь же для детей с ограниченными возможностями молодежный ресурсный центр организовал конкурс поделок. Букет из листьев вместе со своим преподавателем подготовил Никита Дмитриев.

НИКИТА ДМИТРИЕВ, учащийся средней школы №5:

— Взяли листочки, клей и ранетки. И начали склеивать. Было по времени где-то 15-20 минут. С моим логопедом.

Победителей и призёров наградили ценными призами.

Камилла Карим