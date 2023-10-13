Министр цифрового развития РК Багдат Мусин рассказал, успеет ли ведомство выполнить поручение Главы государства по досрочному внедрению сети 5G в областях

«По плану у нас установка 700 базовых станций в этом году, операторы уже обгоняют эти показатели и до конца установят более одной тысячи базовых станций. Учитывая то, что они готовы инвестировать и готовы в более ускоренном темпе развивать инфраструктуру связи, я всецело верю, что наши мобильные операторы справятся с задачей и покроют до конца 2025 года 75% городов республиканского значения как минимум, и более 60% областных центров», — сказал Багдат Мусин на брифинге в рамках форума «Digital Bridge 2023».

Он пообещал, что к указанному моменту сетью 5G будет охвачено 60% территорий областных центров.